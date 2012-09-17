Роспотребнадзор призывает избегать алкоголя из Польши и Чехии

Роспотребнадзор просит россиян отказаться от употребления крепких спиртных напитков, произведенных в Чехии и Польше, а также усиливает контроль за ввозом и продажей в России этой продукции из-за массовых отравлений и гибели людей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"АН", писали, что Министерство здравоохранения Чехии в пятницу полностью запретило продажу алкогольных напитков крепостью свыше 20 градусов на всей территории страны в связи с массовыми отравлениями метиловым спиртом и гибелью людей. Запрет касается продажи алкоголя во всех магазинах и торговых сетях, барах, кафе, ресторанах и других заведениях общественного питания, а также гостиницах. Запрещена продажа алкогольной продукции через интернет.



В течение двух недель в Чехии скончался уже 21 человек от отравления нелегальным алкоголем, содержащим метиловый спирт. Еще более 30 человек на данный момент находятся в больницах, большинство из них в тяжелом состоянии. Как сообщалось ранее, имеются случаи утраты зрения.