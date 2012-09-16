Учёные назвали 8 самых загадочных болезней

Ученые составили список самых загадочных и непостижимых болезней современных людей.

Специалисты пока не имеют полной информации об этих заболеваниях.

На первом месте СПИД. О нем стало известно 25 лет назад. Эффективных способов лечения нет до сих пор.

Вторая болезнь, точные причины заболевания которой не выяснены - болезнь Альцгеймера. У каждого человека различные симптомы, это одна из причин отсутствия лекарства.

Есть заболевания, вылечить которые не сложно. Многие даже не обращаются к врачу. «Банальная» простуда. О ней даже говорят, если ее лечить, она пройдет за неделю, а если нет, - за семь дней. Не поддается лечению ни одним из известных антибиотиков.

Четвертое - птичий грипп. Причина – контакт с инфицированными птицами. Показатель смертности – 50%.

Люди с диагнозом «болезнь Пика» страдают тягой есть грязь, бумагу, глину, клей. Почему и как лечиться — не знает никто.

Шестое заболевание из списка загадочных - шизофрения. В состоянии психических расстройств больной не может отличить вымысел от реальности.

Далее: болезнь Крейтцфельда – Якоба - прогрессирующее дистрофическое заболевание коры большого мозга, базальных ганглиев и спинного мозга. Считается основным проявлением губчатой энцефалопатии (прионная болезнь). Этиотропной терапии нет. Традиционные противовирусные средства: амантадин, интерфероны, пассивная иммунизация, вакцинация человека и животных — оказались неэффективными.

И завершает список, под номером 8 - синдром хронической усталости. СХУ — заболевание, получившие наибольшее распространение в цивилизованных странах. Заболевание характеризуется длительной усталостью, не устраняющейся даже после продолжительного отдыха.