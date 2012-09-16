Диетологи обновили рейтинг самых полезных продуктов для человека, и яблоко снова остается на первой позиции. Этот фрукт богат антиоксидантами, клетчаткой, железом и витамином С. Яблоко и в предыдущем рейтинге ученых называлось самым полезным продуктом для здоровья человека.

В новом рейтинге обращается внимание на семя льна. Оно очень полезно для женщин, обладающих гормональными растройствами. В тройку самых полезных продуктов ученые включили морковь. Корнеплод содержит витамин А, влияющий на зрение, на кожу. Но морковь хорошо усваивается только с жирами. Например, в морковный сок добавляют маленькую ложечку сливок.

Диетологи советуют регулярно употреблять лук, цветную капусту, сливу, оливки и клюкву. Клюква - природный антибиотик. Отлично спасает почки.

Среди напитков специалисты по правильному питанию рекомендуют зеленый чай. Его пьют без сахара. Сахар всегда можно заменить медом. Мед содержит полный спектр витаминов и микроэлементов. Но продуктов высококалорийный, рекомендуется в небольших количествах.