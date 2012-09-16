Названо еще одно вредное свойство пассивного курения

Специалисты британского Университета Нортумбрии Том Хеффернан и Теренс О'Нил уверены, что пассивное курение, впрочем, как и активное, значительно ухудшает память человека и влияет на работу нервной системы.

Исследование было проведено среди трех групп людей: в эксперименте приняли участие курильщики, курильщики пассивные, и те, кому удавалось избегать любого контакта с никотином.

По итогам работы оказалось, что пассивные курильщики забывали 20% информации по сравнению с некурящими, а активные курильщики - усваивали информацию на треть хуже.

Таким образом, пассивное курение не только плохо влияет на бронхи и легкие, но и на нервную систему человека.