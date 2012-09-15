Дети благоприятно действуют на здоровье родителей

Бессонные ночи – когда ребёнок маленький, стрессы – когда он идет в школу, беспокойство за детей – когда наступил переходный возраст. Тем не менее, новые исследования ученых говорят о том, что дети улучшают здоровье своих родителей. Более того, люди, у которых есть дети - больше живут.

В Интернете море информации о том, как влияют родители на своих детей. Но до сих пор обратный эффект был мало изучен учеными. В последние годы наука стала заниматься этим вопросом. Недавнее исследование американских ученых показало, например, что люди с детьми менее восприимчивы к простудам, чем бездетные родители. Причем, чем больше детей, тем реже болеют родители простудными заболеваниями, пишет американский журнал «Психосоматическая медицина» («Psychosomatic Medicine»).

Низкий риск простуды сохраняется и тогда, когда дети уже не живут с родителями. Может, родители получили иммунитет из-за того, что часто контактировали с вирусом? Исследователи исключили это объяснение путем тестирования.

Ученые объясняю этот положительный эффект тем, что, вероятно, сам брак и воспитание детей действуют благоприятно на психику, которая, как известно страдает у одиноких и бездетных людей от нехватки общения, внимания и т.д. Этот тезис ещё научно не доказан, но факт остаётся фактом: родители видят больше смысла в жизни, потому что у них есть дети, соответственно – они проживают более счастливую жизнь, что положительно влияет на иммунитет, психику и общее состояние организма.