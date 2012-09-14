Известен витамин, способный противостоять различным супербактериям и вирусам

В США группа ученых из Института Линуса Полинга при Университете штата Орегон выяснили, что в борьбе с супербактериями и опасными вирусами, которые не поддаются лечению современными препаратами, может помочь только один витамин.

По мнению ученых, самым мощным витамином, противостоящим различным инфекциям, утойчивым к антибиотикам, является витами В3 (никотинамид, ниацин).

Укрепить свой иммунитет можно, употребляя орехи, рыбу, мясо, печень, семечки, крупы и пивные дрожжи, а также горох, фасоль, сою, грибы. Особенно богато ниацином мясо индейки и пивные дрожжи.

Специалисты доказали, что прием витамина В3 помогает преодолеть инфекции, перед которыми бессильно большинство существующих современных лекарств. Исследования проводились на лабораторных животных и донорской крови человека. Результаты исследований просто ошеломили ученых. Оказалось, что ниацин усиливает иммунитет ровно в тысячу раз, а защитные функции организма при этом активизируются так, что он приобретает естественную эффективную защиту от золотистого стафилококка и ряда других серьезных вирусов.

По утверждению ученых, витамин В3 (в больших дозах) способен остановить даже развитие ВИЧ, поскольку будет увеличивать количество и активность белых кровяных телец, защищающих организм от инфекций. По словам ведущего эксперта по инфекционным болезням и соавтора исследования доктора Джорджа Лю, ниацин "невероятно эффективен, как средство защиты от одной из опаснейших "суперинфекций" нашего времени", сообщает Медпортал.