Роспотребнадзор одобрил полезные программы для детей в мобильниках

Мобильные устройства уже прочно вошли в нашу жизнь и бороться с этим бессмысленно, надо попытаться оградить маленьких детей от вредных для них программ и контента. Об этом в четверг заявил глава Роспотребнадзора.

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не видит опасности в мобильных устройствах, в том числе в iPhone 5, но считает, что нужно его обезопасить для детей, потому для новых устройств необходимо выпускать программное обеспечение, которое будет интересно и полезно маленьким детям, передаёт "Маяк".