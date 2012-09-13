Доступная реализация закиси азота через интернет - это беспредел. Так в четверг обозначил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко возникшую в России тему продажи "веселящего газа".



Об этом рассказал "Маяк". Ранее главный нарколог Минздрава Евгений Брюн отмечал, что психотропное вещество может привести к поражению мозга.



Популярным газ стал после введения в России рецептурной продажи кодеинсодержащих препаратов.