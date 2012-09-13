Медики: Отсыпаться в выходные вредно для здоровья

Американские ученые выяснили, что отсыпаться в выходные вредно для здоровья. Такой режим нарушает внутренние часы человека, более того, проблемы со сном могут в дальнейшем обернуться болезнью Альцгеймера.

По утверждению доктора Грегори Картера из Университета Техаса, люди, утверждающие, что нехватку сна можно восполнить за два дня, ошибаются. Только один лишний час, проведенный человеком в выходные дни в постели может привести к задержке циркадных ритмов ("внутренних часов" организма - ред.). В результате, к понедельнику задержка в циркадном ритме мозга может составить до двух часов, люди чувствуют себя утомленными и не выспавшимися, повышается риск развития хронической усталости и других заболеваний.

Ученый советует - лучше раньше ложиться спать, а продолжительность сна должна быть не менее восьми часов. Любителям поспать советуют продлить свой сон до десяти часов, но не более.