Ученые: продолжительность рабочего дня более 8 часов вредит здоровью

Ученые провели исследование и доказали, что работа более восьми часов в день негативно влияет на здоровье человека. Согласно результатам исследования, если продолжительность рабочего дня у человека составляет более восьми часов в день, то риск развития болезней сердца у него вырастает на 80 процентов.

Эксперты из Финского института профессионального здоровья проанализировали 12 исследований с 1958 года. В исследовании принимали участие 22 тысячи человек из разных стран мира.

Доктор Марианна Виртанен пояснила, что это обуславливается более продолжительным воздействием стресса на организм работника. На увеличению риска развития болезней сердца также влияет нездоровое питание и недостаток физических нагрузок.

В ходе исследования ученые также выявили с помощью разных тестов, что у работников среднего возраста, которые трудятся по 55 и более часов в неделю, мозг функционирует хуже, чем у тех, кто работал по 40 часов.