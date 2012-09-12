Онищенко напомнил: детям нужна мамина любовь

Глава Роспотребнадзора, государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко напомнил, всем детям нужна мамина любовь. В среду на пресс-конференции в Москве Онищенко обратил внимание на то, что современные родители уделяют мало внимания питанию ребенка в школе.

Он отметил, что родители часто не утруждают себя тем, чтобы приготовить ребенку хороший завтрак.

"Заплесневелая корка хлеба, какой-нибудь сникерс и, не дай Бог, пепси-кола или кока-кола. Это можно купить в магазине. Не надо ничего готовить. А где душа, где мамина любовь, которая через пищу передается ребенку?", - сказал государственный санитарный врач России.

Онищенко считает, что организованное школьное питание должны получать все дети.

"Школьное питание - это часть учебного процесса и оно, как учебники, должно выдаваться бесплатно", - пояснил глава Роспотребнадзора.