Маленькие дети учатся юмору у своих родителей

Откуда дети в шесть месяцев знают, что смешно, а что нет? Раньше считалось, что дети начинают понимать, что хорошо, а что плохо в два-три года. Оказывается, что до года у ребенка уже начинает формироваться отношение к тем или иным вещам.

Результаты нового исследования показали, что чувство юмора у детей развивается по примеру родителей, и они считают смешным то, над чем смеются их папа и мама. Об этом сообщила группа ученых на конференции Британского психологического общества (BPS) в Глазго (Шотландия).

В своем исследовании специалисты хотели выяснить, могут ли дети в возрасте шести месяцев повторять эмоциональные реакции своих родителей, пишет немецкий журнал «Spiegel». Во время эксперимента один из ученых надел на свой нос поролоновый шарик. Родители детей должны были при этом либо смеяться, либо просто спокойно наблюдать за процессом. Более эмоциональная реакция родителей вызывала радость и смех у детей.

«Юмор часто недооценивают в воспитании детей. На самом деле, он очень важен для развития ребенка. И, как говорят результаты исследований, уже для шестимесячного ребенка родители являются источником эмоциональной информации» - говорится в докладе исследования, - «Даже с двенадцати месяцев детям хватает жизненного опыта, чтобы сформировать собственное мнение, по крайней мере, о том, что является смешным».