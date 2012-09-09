Чашка кофе утром снижает болевые ощущения в спине

Ученые нашли еще одно очень полезное свойство кофе. Этот вкусный ароматный напиток снижает болевые ощущения. Чашка кофе с утра особенно полезна офисным работникам, ведущим в основном сидячий образ жизни.

Норвежские ученые из университета Осло выявили, что люди, которые перед тем как сесть за работу пьют кофе, около полутора часов не испытывают никаких болевых ощущений в области плеч и шеи.

А их коллеги, которые не выпили кофе, жаловались на боли. Ученые объясняют это явление тем, что кофеин влияет на рецепторы, отвечающие за снижение болевых ощущений.