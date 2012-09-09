Геннадий Онищенко объявил о начале вакцинации населения против гриппа

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рекомендует начинать делать прививки от гриппа. Вакцинация населения против гриппа в России уже стартовала.

Об этом в субботу, 8 сентября, сообщил главный государственный санитарный врач РФ. По словам Онищенко, в настоящий момент закуплено более 12 миллионов вакцины для детей и около 20 миллионов - для взрослых. Глава Роспотребнадзора ранее ожидал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом уже к концу первой учебной недели сентября.

Онищенко отметил, что в предыдущие два года серьёзной эпидемии удалось избежать.