Женщины быстрее мужчин набирают лишний вес

Американские ученые нашли ответ на вопрос: почему женщины толстеют быстрее мужчин. Исследователи из государственного университета Огайо в США доказали, что женский и мужской организмы по-разному перерабатывают жирную пищу.

Причина ожирения, как правило кроется в злоупотреблении вредной пищи и отсутствии физической нагрузки.

По данным исследования, у женщин лишний жир скапливается вокруг внутренних органов, что и приводит к увеличению объема талии. Это самый опасный тип жира - висцеральный. Он производится ферментом, уровень которого в женском организме выше, чем в мужском. Висцеральный жир связан с риском развития диабета 2 типа, болезней сердца и рака.

Эксперимент проводился на лабораторных мышах, сообщает medikforum.ru.

Опыты, проведенные американскими учеными, доказывают, что на фигуру влияют и генетические причины.

Чтобы прояснить этот момент, был отслежен весь путь отложения жиров в теле. Ферменты, которые учувствуют в процессе усваивания организмом жира, осуществляют несколько задач, в том числе они вырабатывают гормон, способствующий скапливанию жира вокруг внутренних органов. Ученые выяснили – главный источник этого гормона - витамин А. Причем уровень этого гормона у женщин выше.

Исследователи отобрали лабораторных грызунов, и на генетическом уровне изъяли из их организма фермент, вырабатывающий жир. После такой модификации самки мышей, хотя и ели высококалорийную пищу, оставались худощавыми, особенно в области живота. У самцов мышей эффект от недостачи ферменты был не столь заметен, но и они были не столь толстыми, сжигая жиры для нагрева тела.

На основании этого эксперимента, ученые сделали вывод, что организм женщины по природе своей более склонен к накоплению жира, чем мужской. Причем женский половой гормон – эстроген, является мощнейшим активатором процесса увеличения веса женщины. Именно из-за этого гормона женщинам и свойственно набирать вес в период полового созревания, во время беременности, после менопаузы.

Результаты исследования поставили большой знак вопроса, так ли необходимы занятия спортом для похудения. Поскольку на практике было доказано химические процессы, происходящие в организме были абсолютно не связанны с образом жизни и физической нагрузкой подопечных ученых.