Учёные: Проблемы со сном могут быть предвестниками болезни Альцгеймера

Потеря ясности рассудка или потеря памяти становятся заметны лишь на поздних стадиях развития болезни Альцгеймера. По мнению учёных, проблемы со сном могут быть её предвестниками, если результаты нового исследования, проведенного на мышах, применимы и по отношению к людям.

Считается, что сгустки белка в сосудах мозга, называемые тромбоцитами, являются одной из основных причин возникновения болезни Альцгеймера – наиболее распространенной формы деменции.

Согласно публикации в журнале Science Translational Magazine, только что проведенное исследование выявило, что в момент появления первых тромбоцитов у мышей начинались проблемы со сном.

Благотворительная организация Alzheimer's Research UK полагает, что в случае подтверждения этой связи у врачей появится эффективный инструмент диагностики болезни Альцгеймера.



Как правило, потеря ясности рассудка или потеря памяти становятся заметны лишь на поздних стадиях развития болезни, когда части мозга уже разрушены, что делает какое-либо лечение очень трудным или просто невозможным, передаёт Би-Би-Си.

Поэтому исследователи стремятся определить наличие болезни Альцгеймера на ранних этапах - за много лет до проявления очевидных симптомов.

Эксперименты в Вашингтонском университете выявили, что днем мыши спят по 40 минут каждый час. Однако как только начали образовываться сгустки белка в мозге, продолжительность сна мышей уменьшилась до 30 минут в час.

"Если и у людей проблемы со сном начинаются на ранних этапах болезни Альцгеймера, то мы будем располагать простым инструментом для ее определения. Однако если проблемы со сном и существуют, мы пока не знаем точно, какую форму они принимают – общее уменьшение времени сна, тревожный сон или что-то другое", - пояснил профессор Давид Хольтцман, принимавший участие в этом проекте.

Однако выводы исследования на мышах не всегда применимы к людям, а причин для плохого сна может быть много.

Представитель Alzheimer's Research UK Мари Дженсон призвала провести больше исследований, чтобы установить, существует ли связь между проблемами со сном и болезнью Альцгеймера.