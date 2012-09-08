В России число заболевших лихорадкой Западного Нила исчисляется сотнями

По данным Роспотребнадзора, в 15 регионах страны диагностировано 326 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Больше всего - в Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Воронежской и Липецкой областях.

Переносят вирус комары. Медицинские лаборатории получили необходимую поддержку для борьбы с болезнью и ее диагностирования. Для решения данной проблемы организован комплекс санитарно-профилактических мероприятий, в том числе исследования напряженности иммунитета населения, инфицированности переносчиков и животных, являющихся источником инфекции в природе, сообщают vesti.ru. Ситуацию контролирует Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.



В сентябре 2012 года в мире сохраняется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости лихорадкой Западного Нила. В ЕС за лето были инфицированы 115 человек, в США — 1993 человека, 87 из них умерли от болезни.



