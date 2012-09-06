Ученые доказали, что био-продукты ненамного полезнее обычных

Новое исследование американских учёных ставит под сомнение убеждение о том, что био-продукты гораздо полезнее для здоровья, чем обычные продукты питания. В Европе уже давно существует мода на био- или органические продукты (те, которые выращены, сохранены и упакованы в естественных, экологически чистых условиях). В последние годы такая тенденция наметилась и в России.

Но, как показали исследования, содержание витаминов в био-продуктах не сильно отличается, а процент жира и белка одинаковый, - пишет немецкий журнал «Spiegel».

Ученые Стэнфордского университета в Калифорнии выявили, что доказательств того, что натуральные продукты более питательны и представляют собой меньший риск для здоровья нет. Единственное, что можно утверждать с уверенностью – это то, что экологически чистые продукты питания не содержат пестицидов.

Для анализа ученые взяли 223 исследования, в которых было проведено сравнение питательной ценности различных продуктов питания, содержания в них бактерий, грибков или пестицидов и влияние их на организм. Как выяснилось, количество вирусов и различных возбудителей болезней у группы участников эксперимета, которая ела исключительно био-продукты, не отличалась от той, которая питалась обычными продуктами.

Период, который учёные рассматривали для определения воздействия био-продуктов на организм, был недолгим: от двух дней до двух лет. «Мы сами были немного удивлены результатами», - говорит один из авторов этого исследования Кристал Смит-Спенглер.

Вероятно, наибольшее значение на здоровье людей оказывает образ жизни: занятия спортом, курение, злоупотребление жирной пищей, сидячий образ жизни у телевизора. И, как доказывает большинство последних исследований ученых и психологов, жизнерадостность и позитивный настрой – лучшее лекарство от многих болезней.