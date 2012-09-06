Найдены зоны в головном мозге человека, отвечающие за заикание
6 сентября 2012, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]
//Здоровье
6 сентября 2012, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]
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ВСУ раскрыли официальные данные о погибших в Иловайском котле
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Глобальная торговая война разрушает немецкую экономику. Германия на грани кризиса, пишут СМИ
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