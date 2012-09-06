Ученые нашли новую причину лишнего веса

Британские ученые выявили еще одну причину лишнего веса или ожирения. Оказывается, первопричиной избыточного веса человека может быть его низкая самооценка .

В исследовании на протяжении 20 лет принимали участие 6,5 тысяч человек. На момент начала эксперимента добровольцы еще детьми.

По окончанию эксперимента его участникам исполнилось 30 лет. Психологи фиксировали их эмоциональное состояние, а медики контролировали их рост и вес.

Ученые установили, что те люди, кто критически оценивал себя с самого детства, имели проблемы с лишним весом. А среди уверенных в себе людей было меньше полных. Более ярко эта тенденция выражена у девочек.

Психологи советуют родителям следить, чтобы у ребенка не появился «комплекс отличника» и учить детей и правильно оценивать себя.

Известно, что многие заболевания возникают из-за стрессов. И лишний вес — не исключение. Как говорят врачи, чтобы похудеть — сначала лечите голову.