Названы пять способов стимуляции обмена веществ

Обмен веществ в организме человека происходит в организме постоянно, но у каждого из нас - по-разному, при этом фактор, как быстро организм сжигает калории, зависит от многих составляющих, уверены учёные.

В большинстве случаев качество обмена веществ передаётся по наследству, а мужчины, как правило, сжигают больше калорий, чем женщины. После 40 лет скорость обмена веществ, как правило, замедляется.

Учёные назвали несколько способов простимулировать метаболизм нашего организма.

Во-первых, необходимо заниматься спортом, каждый фунт мышц использует около 6 калорий в день, а каждый фунт жира сжигает только 2 калории ежедневно. Во-вторых, необходимо пить больше воды, так как ее недостаток в организме замедляет метаболизм.

Кофе и стимулирующие напитки также ускоряют обмен веществ, частый прием меньших порций пищи тоже пойдет на пользу вашему обмену веществ.