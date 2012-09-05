Дневной сон после обеда помогает процессу похудения

Дневной сон после обеда не просто позволяет человеку отдохнуть, набраться сил, но и как доказали ученые, положительно влияет на процесс похудания.

Поспать днем никогда себе не отказывали Альберт Эйнштейн, Леонардо да Винчи, Никола Тесла и Уинстон Черчилль.

Исследователи доказали, что даже короткий сон во время послеобеденного перерыва помогает контролировать обмен веществ и держать вес в норме. По данным ученых, 30 минут дневного сна ускоряют мышечный метаболизм примерно на 40 процентов и препятствует отложению жировые клеток, пишет Natural News.

Исследование, проведенное рядом авиакомпаний в 2009 году, также показало, что работоспособность и бдительность у диспетчеров, работавших по две смены подряд, возрастала на 40-90 процентов в том случае, если один из своих перерывов на работе они тратили на 30-40 минутный сон.

Напомним, еще три тысячи лет назад греческие ученые подсчитали, что человек, который спит хотя бы три раза в неделю по полчаса в течение дня, имеет на треть меньший риск развития сердечнососудистых заболеваний.