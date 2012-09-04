Ученые узнали, как накачать мышцы и стать бодибилдером без тренировок

Австралийские ученые выявили, что легко накачать мышцы и стать бодибилдером возможно без тренировок.

Эксперты в лице Лоэнны Джей Холт из Медицинского исследовательского института Гарван выявили белок, влияющий на рост бицепсов.

Исследователи провели эксперимент на лабораторных мышах. Подопытные мышата, которым блокировали работу белка Grb10 еще на стадии внутриутробного развития, рождались более сильными и с большим объемом мышечной массы.

Эксперты считают, что данное открытие может перевернуть лечение мышечной дистрофии, диабета 2 типа и заболеваний, связанных с воспалением мышечной ткани. Белок Grb10 напрямую влияет на рост мышц без изменений в уровне физической активности или рациона. Побочных эффектов не зафиксировано.

Но исследователи рекомедуют не отказываться от тренировок.