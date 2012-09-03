Ученые нашли способ сохранить красивые зубы

Группа биологов во главе с Дамианом Брэди из Атлонского технологического института нашла способ сохранить красивые зубы. Ученые выяснили, что модифицированное кокосовое масло способно защитить зубы от кариеса.

По данным специалистов, кокосовое масло уничтожает бактерии, которые находятся в ротовой полости человека и вызывают зубной кариес. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, в одной из лабораторий Ирландии и было создано такое кокосовое масло, оно было видоизменено при помощи определенных пищеварительных ферментов. Как выяснили ученые, это масло уничтожает стрептококковые бактерии (Streptococcus mutans), которые размножаются на зубах и вследстве чего в ротовой полости возникают процессы гниения.

А основной пищей для этих бактерий является сахар. Как пояснили эксперты, эта бактерия поглощает сахар и другие углеводы, вследствие чего выделяется молочная кислота, которая и разрушает зубную эмаль.

Ученые обнаружили ранее, что частично переваренное молоко снижает активность патогенных бактерий - не дает бактериям возможности прилипать к зубной эмали и образовывать зубной налет. Из этого следует, что процесс пищеварения сам по себе может уничтожать некоторые вредоносные микроорганизмы.

По мнению автора исследования, доктора Дамиана Брэди, было бы полезно добавлять в средства гигиены для зубов и полости рта модифицированное масло кокосовых орехов, так как оно оказывает эффект даже при небольших концентрациях. По словам ученого, "зубной кариес – одна из самых распространенных проблем со здоровьем, поражающая до 90% детей и большинство взрослых в развитых странах", поэтому сохранить здоровые зубы поможет модифицированное кокосовое масло.