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Дагестан: 30 детей в больнице с подозрением на гепатит

3 сентября 2012, 13:40 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]

Дагестан: 30 детей в больнице с подозрением на гепатит
Фото с сайта bbc.co.uk

На Северном Кавказе в прикаспийском посёлке Манас Карабудахкентского района Дагестана за последние пять дней были госпитализированы три десятка детей с подозрением на гепатит А, сообщает МЧС России.

По информации ведомства, проводится вакцинация населения.

По предварительным данным, источником заболевания стала водопроводная вода. Водопровод, проходящий по улицам, на которых проживали дети, перекрыт, взяты пробы воды для медицинского заключения.

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