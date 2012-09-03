Дагестан: 30 детей в больнице с подозрением на гепатит

На Северном Кавказе в прикаспийском посёлке Манас Карабудахкентского района Дагестана за последние пять дней были госпитализированы три десятка детей с подозрением на гепатит А, сообщает МЧС России.

По информации ведомства, проводится вакцинация населения.

По предварительным данным, источником заболевания стала водопроводная вода. Водопровод, проходящий по улицам, на которых проживали дети, перекрыт, взяты пробы воды для медицинского заключения.