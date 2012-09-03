Учёные обнаружили у женщин особенный ген

Выделен ген, который связан с состоянием счастья у женщин, уверены ученые из университета Южной Флориды, Колумбийского университета и Национального университета здоровья.

Согласно заключению ученых, тип гена моноаминоксидаза А (МАОА) делает его обладательницу значительно счастливее остальных, результаты научной работы опубликованы в журнале Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, работа шла над ДНК 193 женщин и 152 мужчин.

В пресс-релизе ученые отметили, что результаты исследования помогут пролить свет на гендерные различия в ощущении счастья.