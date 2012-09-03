Учёными названо губительное свойство белого вина

Европейские стоматологи уверены, что белое вино очень вредно для зубов человека, под удар белого вина, как сообщается, попадает зубная эмаль, так как ингредиенты напитка вымывают фосфор и кальций.

По заявлению учёных, которое публикуют Интернет-СМИ, только лишь однократное употребление белого вина приводит к потере слоя зубной эмали в 60 микрон.

Рекомендацией к спасению эмали названа чистка зубов, причем не сразу, а спустя полчаса после приема вина.