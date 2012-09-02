Ученые доказали, что жир на животе влияет на продолжительность жизни

Ученые доказали, что люди, у которых жир сосредоточен на животе, но вес незначительно превышает норму,

подвергаются усиленному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования, проводимые ранее доказали, что центральное ожирение негативно влияет на здоровье, но сейчас ученые выяснили, что распределение жира в организме важно даже для людей с нормальным весом.

Кардиолог из клиники Майо Франциско Лопес-Хименес (Francisco Lopez-Jimenez) пояснил, что люди с животиком, считают что со здоровьем у них проблем нет. Но абдоминальное ожирение, при котором жир скапливается преимущественно в районе живота либо в области талии, приводит к тому, что уменьшается мышечная масса, а инсулиновая сопротивляемость повышается.

В ходе исследования наблюдались 12 000 добровольцах. Обращалось внимание на показатели веса, роста, объемов живота, груди и бедер.

Доктор Лопес-Хименес совместно с группой исследователей установил, что при абдоминальном ожирении риск смерти от сердечных заболеваний возрастает в 2,75 раз, а от прочих причин в 2,08 раза.

Он рекомендует для сохранения здоровья снизить вес, выполнять физические упражнения и придерживаться диеты.