Детские диетологи посоветовали, чем лучше кормить школьников для ума

Российские врачи-диетологи накануне 1 сентября проконсультировали, как лучше кормить детей школьного возраста для развития умственных способностей. Принято считать, что работе мозга помогает глюкоза, содержащиеся в плитке шоколада.

Но специалисты по питанию пояснили, что сложные углеводы нужны те, которые содержатся в каше, макаронах и зерновом хлебе.

Детский диетолог Екатерина Белова советует кормить школьников на завтрак углеводистыми продуктами: кашами, макаронами. Если ребенок утром дома не завтракает, ему обязательно надо упаковать еду с собой. Диетолог напомнила, что сегодня многие дети страдают проблемой лишнего веса, а глюкоза, которая содержится в сладких продуктах, этот процесс только усугубляет, сообщает РИА Новости. Специалист советует вместо шоколадных батончиков и чипсов детям давать с собой в школу бутерброд из зернового хлеба с кусочком сыра и овощами. Руководитель отдела детского питания НИИ питания РАМН, профессор Игорь Конь советует родителям бороться с привычкой детей перекусывать чипсами. "В чипсах много жира, много соли, это неполезный продукт. Самое неприятное, что чипсы вытесняют из рациона более полезные продукты. Поэтому чипсы - это наш враг", - подчеркнул эксперт.

Профессор также рекомендовал предлагать детям бутерброд с сыром или ветчиной. Врач считает, что также дать ребенку йогурт, кефир или простоквашу, желательно, чтобы они были с трубочкой.

Конь напомнил, что питание для школьников имеет очень большое значение: у детей происходит формирование и рост всех органов и систем на фоне интенсивной умственной нагрузки.

Детские диетологи советуют: школьник должен съедать хотя бы один фрукт и пару овощей в день.

Пища школьника должна быть разнообразной и сбалансированной, чтобы в рационе присутствовали продукты, которые содержат достаточное количество белков, жиров и углеводов, а также витаминов и минералов.

Врачи также рекомендуют добавить в меню школьника рыбу. В рыбе содержится большое число хороших жирных кислот, витаминов и микроэлементов, в том числе йода, фосфора, которые стимулируют работу головного мозга.