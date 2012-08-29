Ученые открыли новые возможности мозга человека

Новые исследования израильских учёных Института Вейцмана доказали, что клетки мозга людей, ответственные за обоняние и слух, бодрствуют в то время, как весь организм спит. Поэтому во сне человек может запоминать определенные взаимосвязи, например, между звуками и запахами.

То, что у спящего человека на подсознательном уровне откладывается определённая информация, известно давно.

А в проводимом недавно исследовании спящим людям представляли различные звуки в сочетании с разнообразными запахами: от душистого шампуня до гнилой рыбы. В итоге оказалось, что участники эксперимента наиболее глубоко вдыхали приятные запахи. И что удивительно, даже, когда воздух был нейтральным, спящие дышали глубоко, когда звучали звуки, которые ранее проигрывались вместе с приятными запахами. В бодрствующем состоянии участники помнили эту взаимосвязь и вели себя соответствующе. Однако они не могли сознательно установить связь между этими двумя чувствами.

Также одной группе участников во время глубокого сна через наушники была проиграна мелодия. На следующей вся группа услышала музыку, которую нужно было воспроизвести. И те, кто слышал уже эту мелодию во сне, сделали это гораздо легче и с меньшим количеством ошибок.