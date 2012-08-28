Ученые выявили, что какао способствует укреплению памяти
28 августа 2012, 22:39 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые не раз говорили о пользе какао для здоровья людей. Итальянские и американские ученые нашли еще одно полезное свойство какао, обладающего ценными флавоноидами.
«АН» ранее сообщали, что флавоноиды являются источником лекарств от слабоумия и старческого склероза.
Доказано, что у пожилых людей старше 70 лет и даже моложе ухудшается умственная работоспособность.
А ежедневное употребление какао может помочь сохранить память.
Медики также изучили, как влияет какао на головной мозг людей с изначально пониженным мозговым кровообращением. Но какао-порошок, который продается в супермаркетах, содержит совсем небольшое количество флавоноидов. Их специально убирают из сырья, так как они придают напитку горечь.