Ученые выявили, что какао способствует укреплению памяти

Ученые не раз говорили о пользе какао для здоровья людей. Итальянские и американские ученые нашли еще одно полезное свойство какао, обладающего ценными флавоноидами.

«АН» ранее сообщали, что флавоноиды являются источником лекарств от слабоумия и старческого склероза.

Доказано, что у пожилых людей старше 70 лет и даже моложе ухудшается умственная работоспособность.

А ежедневное употребление какао может помочь сохранить память.

Медики также изучили, как влияет какао на головной мозг людей с изначально пониженным мозговым кровообращением. Но какао-порошок, который продается в супермаркетах, содержит совсем небольшое количество флавоноидов. Их специально убирают из сырья, так как они придают напитку горечь.