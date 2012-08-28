Крымские медики опровергли, что морепродукты увеличивают потенцию
28 августа 2012, 17:39 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
Утверждения о том, что мидии и всякие разные морепродукты, столь почитаемые народом, способствуют увеличению потенции – миф. Возможно, так дело обстоит только в Керчи.
Главный врач Керченской СЭС Иван Ковальчук рассказал, что заманчивые названия салатов из морепродуктов вкупе с легендами о том, что они способствуют мужской силе, привлекательны для гостей Керчи. "Но потом они приходят к нам и рассказывают, что за ночь смогли десять раз…в туалет сходить", - сообщил он.
В Керчи, по словам главного врача Керченской СЭС, нет экологически чистых мест, где можно было бы вылавливать мидий, передает "АН– Крым". "Ни у одного предпринимателя в Керчи нет разрешения на вылов, переработку и реализацию мидий, так что вся эта торговля - незаконна", - пояснил Ковальчук.
Главврач Керченского СЭС советует приобретать мидии и другие морепродукты в замороженном виде. По его словам, продукт подобного рода, купленный в супермаркете безопаснее свежевыловленного в керченских водоемах.