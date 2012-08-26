Онищенко предупредил о вспышке гриппа осенью

Главный государственный санитарный врач страны Геннадий Онищенко предупредил о том, что в России в октябре или ноябре возможен рост заболеваемости гриппом. Глава Роспотребнадзора считает, что основания для усиления внимание к проблеме гриппа появились уже в настоящее время.

Увеличение числа случаев ОРЗ ожидается в сентябре, когда дети после летних каникул пойдут в школы и детские сады. По мнению Онищенко, для предотвращения эпидемии гриппа принимаются меры. В частности нарабатывается вакцина из актуальных штаммов, вакцина направлена в регионы.

По данным Онищенко, в 9 штатах США среди детей начали регистрироваться случаи заболевания, вызванные вирусом свиного гриппа. Роспотребнадзор следит за развитием ситуации и уже дал команду региональным подразделениям тщательнее тестировать на этот вирус.