Учёные нашли убедительный довод, чтобы люди говорили только правду

Исследователи из американского университета Нотр-Дам провели эксперимент, в итоге которого оказалось, что ложь и правда оказывают влияние на здоровье человека, правда, по-разному, отмечают ученые.

Руководитель работы - Анита Келли - 10 недель тестировала 110 испытуемых в рамках эксперимента под названием «Наука правды». В первой группе испытуемых запрещалось говорить неправду, другая группа испытуемых могла вести себя как обычно. Каждую неделю участники эксперимента проверяли состояние здоровья.

Проведенный лабораторный анализ показал, что улучшение состояния здоровья прямо связано со снижением уровня лжи. Добровольцы, которые старались меньше обманывать, стали более спокойными, у них исчезли головные боли и раздражения горла.

Ранее ученые высказывали мнение, что вранье может не просто ухудшать физическое и психическое здоровье человека, но и быть по-настоящему смертельно опасным занятие, пишут Медвести.