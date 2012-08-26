Кофе латте насколько вкусен, настолько и потенциально опасен

Постоянное употребление кофе латте, известного мягким, сливочным вкусом, может принести кофеманам ни много, ни мало, а целых 5 лишних килограмм веса в год, так как превосходит чашку обычного кофе в четыре раза.

Ученые решили изучить данный вопрос после того, как проблемы с весом появлялись даже у людей, которые внимательно следят за качеством своей диеты.

«Всем нравится латте, потому что жирное молоко придает ему особенный вкус. Если пить больше одного латте в день, то сжечь набранные калории становится проблематично», - рассказывает глава организации фитнес-тренеров Джин Марноч, передают Медвести.

Для любителей сладкого следует отметить, что в классическом латте содержится от 153 до 250 калорий, то в простой чашке черного кофе – лишь 35.