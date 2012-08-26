Долголетие как аномалия: одна абсолютно здоровая деревня на всю Европу. ВИДЕО

Ученые пытаются разгадать тайну итальянской деревеньки Камподимеле в горах Аурунчи провинции Латина, в которой люди живут дольше всех в Европе. В среднем — до 85 лет. К тому же они практически никогда не болеют.









Фото SuperSvintus с сайта itlm.ru.

Учёные с помощью новейших технологий выяснили: у жителей поселение, название которого переводится как "Медовая деревня" общая генная мутация, благодаря которой их организм избавляется от губительных жиров.

Маленькая деревушка, затерянная в итальянских лесах, уже давно привлекает пристальное внимание общественности всего мира. При населении около 700 человек, она принимает за год в сотни раз больше туристов. Да, расположена она неподалёку от Рима, да, может похвастаться несколькими любопытными древними памятниками, но таких деревень и городов множество на приветливой итальянской земле, а вот Камподимеле одна в своём роде. Сюда приезжают познать тайну – тайну долголетия.

О том, что в деревне Камподимеле подозрительно долго живут, заметили лет 30 назад. Проект по изучению местного феномена назвали "Моника". Ученые, поселившись в замке, следили за каждым шагом пациентов, но только недавно заглянули в состав ДНК. В каждом образце обнаружили мутацию — ген, который позволяет избавляться от жиров.

"Это, конечно, аномалия. но всем бы такую аномалию, потому что она защищает. Это не болезнь — у этих людей уровень холестерола, как у детей, то есть никакого атеросклероза, который убивает наше поколение", отмечает руководитель исследования "Моника" Марчелло Арка, профессор университета "Ла Сапьенца", передают Вести.

Здесь и правда почти не болеют. В аптеку, конечно, заглядывают - за пластырем, зубными щетками.

"Тут свои законы и свои часы - внутренние. Во сколько здесь обедают? Ровно в двенадцать - ни минутой позже. Потом гуляют, сколько им надо, по холмам. Никуда не спешат, что такое стресс, не знают", - говорит аптекарь Анна Розато.

Главная загадка — откуда пошла мутация. Что такое нужно съесть или выпить, чтобы случилось нечто подобное? Покопавшись в памяти генов, ученые нашли лишь одну зацепку: все счастливые обладатели аномалии - потомки мужчины, жившего в XVI веке. Потом, видимо, были родственные связи.

В окруженном холмами и неприступными башнями замке рецепт долголетия выжил и до сих пор передается по наследству. Есть подозрение, что помогает генам образ жизни и пища. Уже проверили воздух, воду на старой мельнице и поля чичеркьи (турецкого боба, нута), который в Италии выращивают только здесь и по-особому готовят с античных времен: замачивают с вечера в воде, добавляют оливковое масло, зеленый лук шалот и немного ветчины - для запаха.

Ученые считают, что дело не в бобовых, но вдруг они и правда работают? Не зря же за этим супом сюда постоянно инкогнито приезжают члены королевских семей и звёзды шоу-бизнеса. Но тот же самый бобовый суп местные усваивают не так, как приезжие, - метаболизм быстрее в два раза, и это - предмет нового исследования.

Жители Камподимеле считают: в долголетии, "виноват" чистый воздух. Но, возможно, они все-таки что-то скрывают.