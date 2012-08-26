Эпидемия сибирской язвы на Алтае: ещё двое взрослых и ребёнок заразились
26 августа 2012, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]
На Алтае в селе Дружба Целинного района, где ранее четверо заболели сибирской язвой, один из которых скончался, в воскресенье с симптомами этого страшного заболевания госпитализированы ещё двое взрослых и ребёнок 2003 года рождения.
Таким образом, к настоящему моменту число заразившихся на Алтае увеличилось до семи человек.
По факту смерти одного из заболевшего в пятницу в больнице Бийска организована доследственная проверка сообщила помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Евгения Беликова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
"АН" писали, что полиция запретила сегодня въезд на территорию посёлка, где сейчас объявлен карантин.