В России внедряется инновационный медицинский материал - костный цемент

В России внедрением нового медицинского материала - костного цемента -займется малое инновационное предприятие, получившее статус резидента "Сколково". Он поможет десяткам тысяч больных с патологией костных тканей.

Новый материал получен в рамках реализации федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы". Об этом сообщил один из разработчиков костного цемента, лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых учёных, доктор технических наук Владимир Комлев, передаёт ИТАР-ТАСС.

Вместе с Комлевым над ним трудились ученые Воронежского государственного университета и Московского научно- исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена.

Применение наноструктурированного керамического материала вместе с возможностями, которые предоставляет костный цемент, открывает совершенно новые горизонты для современной медицины.

Например, травматологи смогут восстановить после повреждений любые костные ткани, в том числе, кости черепа, онкологи получат инструменты для эффективного замещения метастазированной кости, на порядок улучшив качество жизни пациента.

Для внедрения в практику изобретений молодого ученого, при Институте металлургии и материаловедении имени А.А. Байкова РАН, где работает Комлев, совместно с центром трансфера технологий и РОСНАНО создано малое инновационное предприятие "БиоНова". Нынешним летом оно получило статус резидента наукограда "Сколково".

