Учёные: степень ожирения прямо пропорциональна тугоумию человека

Ученые предполагают, что занятия спортом и борьба с лишним весом помогут сохранить ум ясным и в старости, поскольку первый помогает замедлить возрастные изменения метаболизма, а вторая предотвращает "отупление" мозгов.

Группа исследователей, изучавшая взаимосвязь умственной деятельности и избыточного веса человека, опубликовала результаты своей работы в журнале "Neurology", передаёт во вторник Би-Би-Си.



Эксперты предположили, что ухудшение показателей умственной деятельности, вероятно, сопряжено с такими явлениями, как повышение содержания сахара в крови и уровня холестерина.

В исследовании приняли участие шесть тысяч британцев в возрасте от 35 до 55 лет. Они регулярно в течение десяти лет проходили тесты на память и другие показатели умственной деятельности.

Те, у кого наблюдались проблемы с лишним весом и нездоровые изменения метаболизма, значительно быстрее демонстрировали ухудшение результатов тестов.

Ученые подчеркивают, что речь идет об изменении когнитивных функций, но не о слабоумии. Однако граница между нормальным процессом старения, проявлением незначительных когнитивных нарушений и слабоумием несколько размыта, но не все нарушения умственной деятельности ведут к слабоумию.

"Необходимы еще исследования влияния генетических факторов, а также исследование зависимости между умственной деятельностью и тем, насколько долго люди страдают от ожирения и когда начались нарушения обмена веществ. Тогда мы сможем лучше понять связь между ожирением и когнитивными функциями – мышлением, рассуждением и памятью", - говорится в исследовании.

"Предыдущие исследования показывали, что здоровое питание, занятия спортом, отказ от курения и контроль за уровнем холестерина поможет человеку средних лет в старости избежать слабоумия. Рост числа заболевших слабоумием - страдающих слабоумием сейчас насчитывается почти миллион человек - говорит о том, что мы должны с вниманием относится к своему здоровью в течение всей жизни", - считает Ширли Крамер из Британского центра исследования болезни Альцгеймера.