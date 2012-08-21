Ученые: ожирение ухудшает умственную деятельность

То что лишний вес не только портит фигуру человека, но и плохо влияет на здоровье, известно давно.

Британские ученые недавно выяснили, что ожирение негативно сказывается на деятельности мозга.

По мнению экспертов, ухудшение показателей умственной деятельности, вероятно, связано с повышением содержания сахара в крови и уровня холестерина.

В Великобритании в исследовании приняли участие шесть тысяч добровольцев в возрасте от 35 до 55 лет. Участники эксперимента в течение десяти лет проходили тесты на память и другие показатели умственной деятельности.

Результаты тестов ухудшались у людей, у которых было диагностировано ожирение. Британские ученые подчеркивают, что речь идет об изменении когнитивных функций, но не о слабоумии. Но граница между нормальным процессом старения, проявлением незначительных когнитивных нарушений и слабоумием несколько размыта, и не все нарушения умственной деятельности ведут к слабоумию.

Ширли Крамер из Британского центра исследования болезни Альцгеймера отметил, что правильное питание, выполнение физических упражнений, отказ от курения и контроль за уровнем холестерина поможет человеку средних лет в старости избежать слабоумия. "Рост числа заболевших слабоумием - страдающих слабоумием сейчас насчитывается почти миллион человек - говорит о том, что мы должны с вниманием относится к своему здоровью в течение всей жизни", - подчеркнул ученый.