В поезде Одесса-Харьков первокурсник медвуза принял роды

21-летний Роман Федько принял роды в плацкартном вагоне поезда «Одесса-Харьков». У его попутчицы в дороге отошли воды, а врачей в вагоне не было. Роман - студент Одесского медицинского института, он возвращался домой в Кременчуг.

Роману было очень страшно, ведь он только в теории знал , как это делается. При этом мешал муж роженицы, который запрещал приближаться к женщине и требовал развернуть поезд в обратную сторону. Семья была мусульманская, роды должна принимать женщина, поэтому муж был просто в ярости, его в результате удерживали проводники.

Малыш появился на свет до того, как поезд приехал на станцию, где роженицу ждали врачи, осталось только перерезать пуповину. Врачи признали, что студент со своим заданием справился хорошо, хотя сам герой еще долго не мог прийти в себя от пережитого шока. Как говорила мама, сын приехал домой через несколько часов после принятия родов, а волосы на голове еще стояли дыбом.

При этом родственники не были удивлены поступком парня: несколько лет назад он спас жизнь ребенку, засыпанному песком. Отметим, что врачебная династия в семье Романа ведет свою историю с 1825 года.



