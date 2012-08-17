Ученые назвали 4 продукта, которые вредят фигуре

Ученые назвали четыре продукта, отказавшись от которых можно похудеть. В список вредных для фигуры продуктов попали соль, сахар, сливочное масло и белые углеводы.



Эксперты в области диет считают, что следуя этой рекомендации, можно получить хороший результат.



В первую очередь, по мнению специалистов по диетам, следует избавиться от сливочного масла, состоящего из ненасыщенных жиров. Считается, что именно из-за них развивается ожирение, начинаются проблемы с сердцем и могут развиться некоторые формы рака. Масло сливочное ученые советуют заменить на оливковое.

Соль можно заменить лимонным соком или травами.

Но ко всем советам при похудании надо подходить с умом.