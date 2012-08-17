Ученые назвали 4 продукта, которые вредят фигуре
17 августа 2012, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые назвали четыре продукта, отказавшись от которых можно похудеть. В список вредных для фигуры продуктов попали соль, сахар, сливочное масло и белые углеводы.
Эксперты в области диет считают, что следуя этой рекомендации, можно получить хороший результат.
В первую очередь, по мнению специалистов по диетам, следует избавиться от сливочного масла, состоящего из ненасыщенных жиров. Считается, что именно из-за них развивается ожирение, начинаются проблемы с сердцем и могут развиться некоторые формы рака. Масло сливочное ученые советуют заменить на оливковое.
Соль можно заменить лимонным соком или травами.
Но ко всем советам при похудании надо подходить с умом.