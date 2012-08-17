Найдена связь между рационом человека и его психотипом

Японский ученый Норико Курияма уверен, что по гастрономическим пристрастиям можно судить и о психотипе человека, он вывел шесть основных психотипов людей, которые можно узнать по их предпочтениями.

Курияма - эксперт японской Ассоциации естественного питания.

По его мнению, если человек предпочитает овощи, то он, скорее всего, энергичен, бодр и честолюбив, любители фруктов легки и общительны, они обладают развитыми чувствами и внимательностью к окружающим. Любители мяса - импульсивны, непоследовательны, однако крайне успешны. Такие люди достигают высот в своем деле благодаря упорству.

Поклонники рыбных блюд всего спокойны, это надежные, но внутренне закрытые люди.