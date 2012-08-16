"Волна здоровья" снова поможет детям

20-26 августа 2012 года пройдет Седьмая Всероссийская информационно-пропагандистская, оздоровительная акция «Волна здоровья», которую ежегодно проводит Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации». В этом году акция представляет собой теплоходный рейс по маршруту Самара – Саратов – Волгоград - Астрахань, сообщили АН организаторы акции.

Акция проводится с целью оказания адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризации и внедрения инновационных технологий охраны здоровья населения, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

Традиционно в мероприятиях «Волны Здоровья» принимают участие лучшие специалисты ведущих научных медицинских центров страны: НЦ ССХ им. академика А.Н. Бакулева РАМН, МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова, ФГУ Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА, Московский НИИ педиатрии и детской хирургии, Эндокринологический научный центр, ФГУ Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины, ГНЦ социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского, Московский научно-практический центр наркологии, Национальный научный центр наркологии Минздравсоцразвития России.

«Все специалисты теплохода – абсолютно «штучные» - они профессионалы своего направления. Они поставят диагноз, дадут рекомендации или направление в федеральные центры. Ни один пациент не останется без внимания», - говорит Президент Лиги здоровья нации, директор НЦ ССХ им. акад. А.Н. Бакулева РАМН, академик РАН и РАМН Лео Бокерия.

За шесть лет в рамках медицинской программы Акции обследовано более 3000 детей из них по итогам обследования около 1000 получили лечение в федеральных научных центрах.

Также, в рамках информационно-пропагандистских мероприятий в 2012 году в городах по маршруту следования теплохода «Юрий Никулин»состоятся городские родительские собрания, Общественные слушания «Защитим детей от табака, алкоголя, наркотиков», консультации в рамках Национального общественного проекта «Общество против наркотиков», массовые спортивные праздники, рейды мобильного диабет центра в рамках Всероссийской акции «Диабет – время действовать!» и мобильного центра по сбору крови.

Организаторы «Волны здоровья» благодарят Генерального партнера акции – компанию «Ново Нордиск», Официального партнера акции – ОАО «НГК «Славнефть», Официального перевозчика акции – авиакомпанию «Ютейр», спонсора акции – ЗАО «Арнебия».

РАСПИСАНИЕ АКЦИИ

Пн., 20.08.2012 г. Самара – отплытие: 13:00

Вт., 21.08.2012 г. Саратов, прибытие – 09:00, отплытие – 13:00

Чт., 23.08.2012 г. Астрахань, прибытие – 08:00, отплытие – 14:00

Пт., 24.08.2012 г. Волгоград, прибытие – 16.00, отплытие – 21:30

Вс., 26.08.2012 г. Самара, прибытие – 20:00.