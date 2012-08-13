Бумажный браслет предупредит, когда надо прятаться в тень

В Швеции изобретены браслеты, которые сообщат вам, что пребывание на солнце пора прекратить. Достаточно взглянуть на их цвет: если из желтого он стал розовым, вы рискуете получить солнечный ожог.

Бумажные браслеты одноразовые, похожи на браслеты, которые выдают в клубах, на концертах. Все гениальное – просто! Бумага пропитана кислотным агентом, который разлагается под воздействием солнечного света, в результате желтый цвет аксессуара меняется на розовый. Браслеты будут разработаны с учетом различных типов кожи, а цена не будет больше 10 пенсов. В продажу браслеты поступят весной 2013 года.



