Национальные блюда Кореи помогут похудеть

В борьбе с лишним весом могут помочь блюда корейской кухни, считают австралийские специалисты. По их мнению, чем чаще человек ест корейские блюда, тем эффективнее он худеет.

Ученые наблюдали за 60 добровольцами с индексом массы тела 31,1. В целом и западная, и корейская диеты давали одинаковые показатели снижения веса: на 4,3 процента и 4,2 процента соответственно. Но все отличие в том, что корейская диета выигрывала с точки зрения долгосрочной перспективы.

Результаты исследования показали: регулярное употребление хотя бы 1 корейского блюда давало снижение веса, заметное уже на 12 неделе, причем вес не менялся до 26 недели эксперимента. Те же, кто питались только блюдами Кореи, показали самый значимый результат.



