Употребление чая со льдом может привести к возникновению тяжелой болезни

Сотрудник медицинского центра университета Лойолы в Чикаго (Loyola University Medical Center) Джон Милнер уверен, что холодный чай со льдом может способствовать образованию камней в почках.

Такое воздействие чая со льдом происходит из-за содержания в напитке оксалатов (соли и эфира щавелевой кислоты).

"Для людей, имеющих склонность к образованию камней в почках, холодный чай является самым вредным напитком", - утверждает Д.Милнер, пишут Интернет-СМИ.