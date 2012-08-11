Психологи считают, что низкая активность человека в соцсетях — опасный признак

Немецкий журнал Der Taggspiegel опубликовал данные, что американца Джеймса Холмса, расстрелявшего зрителей в кинотеатре, и Андерса Брейвика, устроивший теракт в Норвегии, объединяла одна особенность.

Холмс и Брейвик не имели собственного аккаунта ни в одной из современных социальных сетей. Мнение, что человек, не активный в интернет-собществе, может быть опасным для общества, нашло, таким образом, еще одно подтверждение.

Психолог из Германии Кристоф Мюллер уверен: низкая активность человека в таких сетях - признак агрессии к окружающим.

Работодатели, со своей стороны считают, что если потенциальный работник не имеет аккаунтов в соцсетях, то он не сумет ужиться в новом коллективе.