Ученые: дети полных мам отстают в развитии

Специалисты из университета Айовы выяснили, что лишний вес будущей мамы влияет на скорость развития ребенка в первые месяцы жизни. Малыш не очень стремится самостоятельно двигаться.



В исследовании приняли участие почти 100 женщин, из которых 38 весили больше положенного. Дети толстых мам до трех месяцев отставали в весе приблизительно на 300 грамм от нормы, и в росте - на 1-1,5 см. Малыши тучных женщин позже начинают попытки осмысленно двигаться и дольше учатся держать равновесие, позже садятся и сложнее учатся ходить, сообщает deti.mail.ru.





Тем самым доказано, что нынешняя эпидемия ожирения вредит будущим поколениям еще в материнской утробе.



