Найдено объяснение, почему простудные заболевания летом возникают чаще

Мороженое и холодный, освежающий душ, могут привести в жаркую летнюю погоду к бронхиту, ангине, ларингиту и многим другим, малоприятным простудным заболеваниям, уверены учёные.

По статистике, в жару количество больных простудными заболеваниями верхних дыхательных путей увеличивается практически на 10 процентов.

Врачи не советуют в жару обливаться холодной водой и увлекаться мороженым, так как, по их мнению, именно это и ведет к возникновению болезни.